Формула-1: результаты квалификации Гран-при Испании 11.05.2019

Новости спорта: Лидер чемпионата Валттери Боттас завоевал третий поул в сезоне-2019 и девятый в карьере, выиграв квалификацию Гран При Испании.

Финский гонщик был быстрейшим в двух первых сегментах и подтвердил свои претензии на поул в первой попытке в финале, где показал лучшее время уик-энда 1.15,406. На втором быстром круге Валттери не прибавил, но не сделал этого и его главный преследователь Льюис Хэмилтон. Причем действующий чемпиона мира в итоге проиграл напарнику 0,634 секунды.

Третьим квалифицировался гонщик Ferrari Себастьян Феттель, но Боттасу немец уступил почти девять десятых секунды. А второй пилот Скудерии Шарль Леклер, показавший пятое время, стал первым, кто оказался в секунде от обладателя поул-позиции. Между двумя пилотами Ferrari вклинился Макс Ферстаппен.

Шестым и последним среди гонщиков топ-команд стал партнер Ферстаппена по Red Bull Racing Пьер Гасли.

Седьмое и восьмое время показали напарники по Haas Ромен Грожан и Кевин Магнуссен.

Российский гонщик Даниил Квят квалифицировался девятым, опередив Даниэля Риккардо, который на старте в воскресенье потеряет три позиции.