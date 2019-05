Формула-1: результаты квалификации Гран-при Испании 11.05.2019

Финский гонщик был быстрейшим в двух первых сегментах и подтвердил свои претензии на поул в первой попытке в финале, где показал лучшее время уик-энда 1.15,406. На втором быстром круге Валттери не прибавил, но не сделал этого и его главный преследователь Льюис Хэмилтон. Причем действующий чемпиона мира в итоге проиграл напарнику 0,634 секунды.

Третьим квалифицировался гонщик Ferrari Себастьян Феттель, но Боттасу немец уступил почти девять десятых секунды. А второй пилот Скудерии Шарль Леклер, показавший пятое время, стал первым, кто оказался в секунде от обладателя поул-позиции. Между двумя пилотами Ferrari вклинился Макс Ферстаппен.

Looks like @ValtteriBottas had his porridge this morning #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/baEEJ28mjc

— Formula 1 (@F1) 11 мая 2019 г.