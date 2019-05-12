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Феттель сетует на медленный болид Ferrari в сравнении с Mercedes

Феттель сетует на медленный болид Ferrari в сравнении с Mercedes
11:51 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Себастьян Феттель пожаловался на скорость болида Ferrari на фоне последних неудач в гонках и последней квалификации.

По итогам четырех гонок сезона Феррари не одержала ни одной победы, а в квалификации Гран-при Испании пилот Себастьян Феттель отстал от лидера Валттери Боттаса на 0,8 секунды.

Немец согласен с тем, что болид Феррари в целом медленнее, чем у Мерседеса.

«Мы проигрываем уже не первый, не второй и даже не третий раз. Это уже тренд этого сезона, что мы уступаем и делаем это независимо от трассы и от условий. Уступаем и в солнечную погоду, и в прохладную. И на разных типах шин».

«Нужно дальше с этим разбираться. Если бы у нас было решение, то его бы уже установили на болид», - сказал Феттель.

Гонка в Барселоне стартует сегодня в 16:00.

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Формула-1, Ferrari, Гран-при Испании, Себастьян Феттель.
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