Боттас пересел с болида Формулы-1 на раллийный Ford

Пилот Формулы-1 команды Мерседеса Валттери Боттас во Франции сел за руль новой раллийной машины Ford Fiesta R5 по приглашению команды M-Sport.
Тестирование нового автомобиля прошло на асфальтовом покрытии вместе с опытным штурманом Ярмо Лехтиненом, который добыл 15 побед вместе с Микко Хирвоненом, выступая за команду Ford.
Стоит отметить, это не первый опыт для Боттаса в ралли: прошлой зимой он участвовал в Arctic Lapland Rally, где занял пятое место. Новый опыт ему пришелся по душе и он пообещал продолжить участвовать в гонках на раллийных трассах.
#WRC Today @ValtteriBottas visit France for testing new @MSportLtd Ford Fiesta R5 (codriver Jarmo Lehtinen) ► https://t.co/KGpPF7qVD0 pic.twitter.com/SZujanKyW0
— Planetemarcus (@planetemarcus) 17 мая 2019 г.
Напомним, накануне завершился раллийный этап WRC в Чили, по результатам которого изменился лидер общего зачета. Через две недели чемпионат продолжится в Португалии.
В Барселоне завершился 5-й этап чемпионата мира по автогонкам Формула-1. Победителем Гран-при Испании стал британец Льюис Хэмилтон («Мерседес»). Второе место в Барселоне у Боттаса. Третьим финишировал Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
Ранее сообщалось, Формула-1 официально подтвердила, что с 2020 года календарь пополнится Гран-при Нидерландов, который будет проходить на автодроме Зандворт.