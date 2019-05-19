Боттас пересел с болида Формулы-1 на раллийный Ford

Новости спорта: Гонщик Формулы-1 Валттери Боттас продолжает осваивать раллийные автомобили.

Пилот Формулы-1 команды Мерседеса Валттери Боттас во Франции сел за руль новой раллийной машины Ford Fiesta R5 по приглашению команды M-Sport.

Тестирование нового автомобиля прошло на асфальтовом покрытии вместе с опытным штурманом Ярмо Лехтиненом, который добыл 15 побед вместе с Микко Хирвоненом, выступая за команду Ford.

Стоит отметить, это не первый опыт для Боттаса в ралли: прошлой зимой он участвовал в Arctic Lapland Rally, где занял пятое место. Новый опыт ему пришелся по душе и он пообещал продолжить участвовать в гонках на раллийных трассах.

Напомним, накануне завершился раллийный этап WRC в Чили, по результатам которого изменился лидер общего зачета. Через две недели чемпионат продолжится в Португалии.

В Барселоне завершился 5-й этап чемпионата мира по автогонкам Формула-1. Победителем Гран-при Испании стал британец Льюис Хэмилтон («Мерседес»). Второе место в Барселоне у Боттаса. Третьим финишировал Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Ранее сообщалось, Формула-1 официально подтвердила, что с 2020 года календарь пополнится Гран-при Нидерландов, который будет проходить на автодроме Зандворт.