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Формула-1. Алонсо рискует проехать мимо Инди-500

Формула-1. Алонсо рискует проехать мимо Инди-500
14:24 Вс, 19 Май 2019 Телеграф Телеграф-Спорт

Новости спорта: В воскресенье испанец Алонсо попытается воспользоваться последним шансом пройти квалификацию Инди-500.

Неутешительный результат Фернандо Алонсо на субботней квалификации Инди-500 может оставить его за бортом соревнований в легендарной гонке.

Пилотам в субботу необходимо было проехать 4 зачетных круга подряд, однако Алонсо показал лишь 31-е время по результатам четырех попыток, отстав от лидера на лучшем круге на две секунды.

В воскресенье, 19 мая, Алонсо будет вести борьбу за оставшиеся путевки на Инди-500, которые будут разыграны между пилотами, показавшими время от 31 до 36.

По словам Алонсо, у его авто не было скорости, которая не появится за одну ночь, однако испанец обещает сделать чистый заезд для попадания в первую тройку.

«Завтра будет еще один шанс. Если мы не воспользуемся им, то только потому, что мы не заслуживаем участия в гонке», - сказал Алонсо.

Ранее сообщалось, два года назад Алонсо финишировал на квалификации с 5-м временем.

Фернандо Алонсо: Я лучший гонщик в мире

Напомним, двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо разбил машину на тренировке "500 миль Индианаполиса".

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Формула-1, Фернандо Алонсо, Инди-500.
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