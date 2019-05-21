Нико Росберг трогательно попрощался с Ники Лаудой

Новости спорта: Нико Росберг опубликовал трогательное обращение к скончавшемуся Лауде.

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг выразил соболезнования семье неисполнительного директора «Мерседеса» и трёхкратного чемпиона мира Ники Лауды, который скончался на 71-м году жизни в ночь на 21 мая.

«Дорогой Ники. Спасибо за всё, что ты сделал для меня. Я научился у тебя многому. Твоя страсть, бойцовский дух, умение никогда не сдаваться, вера в успех и терпение с молодёжью. Я и все 100 млн твоих фанатов по всему миру, которых ты вдохновлял, чтобы никогда не сдаваться, думаем о тебе. Покойся с миром», — написал Росберг в своём «твиттере».

Напомним, функционер не появлялся в паддоке практически год. В августе 2018 года он перенёс серьёзную инфекцию, в результате чего ему было пересажено лёгкое. Ожидалось, что Лауда появится в паддоке на Гран-при Испании, но очередные проблемы со здоровьем не позволили этому случиться.