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Нико Росберг трогательно попрощался с Ники Лаудой

Нико Росберг трогательно попрощался с Ники Лаудой
18:36 Вт, 21 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Нико Росберг опубликовал трогательное обращение к скончавшемуся Лауде.

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг выразил соболезнования семье неисполнительного директора «Мерседеса» и трёхкратного чемпиона мира Ники Лауды, который скончался на 71-м году жизни в ночь на 21 мая.

«Дорогой Ники. Спасибо за всё, что ты сделал для меня. Я научился у тебя многому. Твоя страсть, бойцовский дух, умение никогда не сдаваться, вера в успех и терпение с молодёжью. Я и все 100 млн твоих фанатов по всему миру, которых ты вдохновлял, чтобы никогда не сдаваться, думаем о тебе. Покойся с миром», — написал Росберг в своём «твиттере».

Напомним, функционер не появлялся в паддоке практически год. В августе 2018 года он перенёс серьёзную инфекцию, в результате чего ему было пересажено лёгкое. Ожидалось, что Лауда появится в паддоке на Гран-при Испании, но очередные проблемы со здоровьем не позволили этому случиться.

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Формула-1, Нико Росберг, Автоспорт, Ники Лауда, Ф1.
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