Ник Де Врис выиграл первую гонку Формулы-2 в Монако

Голландец уверенно реализовал преимущество старта с поула в лидерство, тогда как его сосед по первому ряду Каллум Илотт после проблем на формировочном круге не вышел на старт. Главным преследователем де Вриса стал Лука Гьотто. Но пилот UNI-Virtuosi не смог поддерживать темп лидера и к моменту остановки гонки на 20-м круге отстал на 4,5 секунды.

Причиной появления красных флагов стало столкновение Мика Шумахера и Татьяны Кальдерон, которая на тот момент ещё не заезжала на пит-стоп. Шедший девятым немец атаковал колумбийскую гонщицу в Rascasse, но задел её и отправил в разворот. Трасса оказалась заблокирована, и гоночной дирекции пришлось вывесить красный флаг.

FEATURE RACE CLASSIFICATION

Here is how they crossed the line after 41 laps around the streets of Monaco #MonacoGP #F2 pic.twitter.com/MzMzgfXAuN

— Formula 2 (@FIA_F2) 24 мая 2019 г.