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Ник Де Врис выиграл первую гонку Формулы-2 в Монако

Ник Де Врис выиграл первую гонку Формулы-2 в Монако
21:30 Сегодня Телеграф Автоспорт Фото: Инстаграм

Новости спорта: Пилот ART Grand Prix Ник де Врис выиграл первую гонку Формулы 2 в Монако, разделенную на две части 30-минутным периодом красных флагов.

Голландец уверенно реализовал преимущество старта с поула в лидерство, тогда как его сосед по первому ряду Каллум Илотт после проблем на формировочном круге не вышел на старт. Главным преследователем де Вриса стал Лука Гьотто. Но пилот UNI-Virtuosi не смог поддерживать темп лидера и к моменту остановки гонки на 20-м круге отстал на 4,5 секунды.

Причиной появления красных флагов стало столкновение Мика Шумахера и Татьяны Кальдерон, которая на тот момент ещё не заезжала на пит-стоп. Шедший девятым немец атаковал колумбийскую гонщицу в Rascasse, но задел её и отправил в разворот. Трасса оказалась заблокирована, и гоночной дирекции пришлось вывесить красный флаг.

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На рестарте де Врис сохранил лидерство и устремился ко второй победе подряд после спринта в Барселоне две недели назад. Гьотто остался вторым. А третьим финишировал японский гонщик Нобухару Мацушита.

Топ-5 на финише замкнули бразилец Серджио Сетте Камара и француз Дориан Боколаччи.

Российский пилот Артём Маркелов, на один этап вернувшийся в Формулу 2, провел достаточно боевую и уверенную гонку. Даже несмотря на 10-секундный штраф, вице-чемпион сезона-2017 финишировал седьмым и заработал второе место на старте спринта в субботу.

Никита Мазепин свою дебютную гонку на улочках Монте-Карло завершил 11-м.

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Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1, Формула-2, Ник де Врис.
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