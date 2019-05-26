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Лауду похоронят в гоночном комбинезоне

Лауду похоронят в гоночном комбинезоне
18:06 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: 20 мая ушёл из жизни трёхкратный чемпион мира Формулы-1 Ники Лауда.

Легендарный австриец в последние месяцы тяжело болел, перенёс операцию по трансплантации лёгких, а незадолго до смерти проходил процедуру гемодиализа в одной из швейцарских клиник.

Мир автоспорта болезненно воспринял смерть великого пилота. Большинство команд на Гран-при Монако так или иначе воздадут дань памяти Лауде. Кроме того, в Монако будет объявлена минута молчания. Церемония прощания с Лаудой состоится 29 мая в соборе святого Стефана в Вене. После Ники будет похоронен на центральном кладбище в Вене, где также похоронена его мать.

Священнослужитель, который будет отправлять Лауду в последний путь, рассказал, что умерший будет погребён в своём гоночном комбинезоне, сообщает GrandPX.news.

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Формула-1, Автоспорт, Ники Лауда, Ф1.
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