Гонщик F1 едва не сбил 2 маршалов в Монако (Видео)

После пит-стопа во время режима сейфти-кара мексиканцу пришлось уворачиваться от сотрудников трассы.

«Да они ненормальные, что ли? Я чуть не убил их! С ними всё в порядке?» – воскликнул «Чеко» по радио.

К счастью, обошлось, и маршалы благополучно вернулись на свой пост.

After this incident, I’m just very happy with the outcome of my day. That we all can go back home safe and sound with our families. For the safety of the marshals I hope it never happens again! #MonacoGP #Checo11 pic.twitter.com/PP8Me3Frlz

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) 26 мая 2019 г.