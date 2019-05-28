Источник: Феттель может завершить карьеру в 2019 году

«Этот шокирующий слух распространился в паддоке Монако, – написал Сейвуд. – После четырех чемпионских титулов с Red Bull Феттель годами пытался вернуть Ferrari на вершину чемпионата, но совершил ряд ошибок и сейчас находится под давлением со стороны молодого и перспективного напарника Шарля Леклера.
Причина ухода Феттеля может быть примерно такая же, как у Нико Росберга, который после победы в чемпионате 2016 года понял, что, вероятно, не повторит свой успех.
Один из главных вопросов: кто в таком случае заменит Феттеля? В числе потенциальных кандидатов Серхио Перес, Кевин Магнуссен, Ромен Грожан и Валттери Боттас».
Контракт Себастьяна Феттеля с Ferrari рассчитан до конца 2020 года.