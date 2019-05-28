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Источник: Феттель может завершить карьеру в 2019 году

Источник: Феттель может завершить карьеру в 2019 году
14:49 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: Известный автоспортивный журналист Джо Сейвуд сообщил о том, что четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель задумался об уходе из Формулы 1 по окончании сезона-2019.

«Этот шокирующий слух распространился в паддоке Монако, – написал Сейвуд. – После четырех чемпионских титулов с Red Bull Феттель годами пытался вернуть Ferrari на вершину чемпионата, но совершил ряд ошибок и сейчас находится под давлением со стороны молодого и перспективного напарника Шарля Леклера.

Причина ухода Феттеля может быть примерно такая же, как у Нико Росберга, который после победы в чемпионате 2016 года понял, что, вероятно, не повторит свой успех.

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Один из главных вопросов: кто в таком случае заменит Феттеля? В числе потенциальных кандидатов Серхио Перес, Кевин Магнуссен, Ромен Грожан и Валттери Боттас».

Контракт Себастьяна Феттеля с Ferrari рассчитан до конца 2020 года.

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Формула-1, Ferrari, Автоспорт, Себастьян Феттель, Новости автоспорта, Ф1.
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