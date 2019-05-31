Хэмилтон после победы в Монако на радостях прыгнул в воду с химикатами (Видео)

Новости спорта: После победы на Гран При Монако в прошлое воскресенье Льюис Хэмилтон повторил опыт пилотов Red Bull Racing Себастьяна Феттеля, Марка Уэббера и Даниэля Риккардо, прыгавших в бассейн, празднуя успех в самой престижной гонке сезона.

Но у Mercedes нет своего бассейна, поэтому действующий чемпион окунулся в воду рядом с загончиком для интервью.

Но, как рассказал комментатор Формулы 1 Алексей Попов, эта вода совсем не предназначалась для купания.

«Несколько гонщиков по ходу уик-энда обещали туда прыгнуть в случае победы или финиша на подиуме, в очках. Льюис взял и прыгнул. Это видели все, не все видели продолжение, – сказал Попов в своём подкасте «Гаснут огни». – Пресс-конференция для пишущей прессы началась через час. Почему? Потому что официальные лица срочно бросились вытаскивать Льюиса оттуда и повели под душ. Выяснилось, что эту воду используют пожарные в случае возгорания на трассе – в неё специально добавили химикаты, которые лучше тушат.

Я не химик, но понимаю, что это достаточно ядовитая штука и она не предназначена для того, чтобы человек в ней плавал, чтобы она попадала в глаза и так далее.

Льюиса повели отмыли, переодели, и только потом он продолжил праздновать, раздавать интервью».