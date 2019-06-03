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Ралли Португалии-2019 выиграл Тянак

Ралли Португалии-2019 выиграл Тянак
12:43 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: Гонщик Toyota Отт Тянак одержал третью победу в сезоне-2019, выиграв этап чемпионата мира по ралли в Португалии.

Заключительный день эстонец начинал с отрывом 4,9 секунды от напарника по команде Криса Мика. На первом из пяти воскресных допов ирландец сократил отставание до 2,4 секунды, но на двух следующих Тянак ответил и показал быстрейшее время. А на предпоследнем спецучастке Мик облегчил задачу лидеру – из-за разворота он отстал разом на 24 секунды и пропустил на второе место Тьерри Нёвиля.

Перед финальным 11-километровым допом Тянак лидировал с отрывом 16 секунд, поэтому ему оставалось только избежать неприятностей. Он не стал рисковать погоней за бонусными очками и показал третье время, которого вполне хватило, чтобы выиграть ралли. Для эстонского гонщика эта победа стала девятой в карьере и второй подряд после Ралли Чили.

Развязка в борьбе за второе место получилась достаточно драматичной: Мик в погоне за Нёвилем разбил машину и лишился почти гарантированного подиума. Таким образом, на третьем месте неожиданно для себя финишировал Себастьен Ожье. Действующий чемпион мира избрал консервативный подход в финальный день и сосредоточился на борьбе за дополнительные очки на бонусном спецучастке. Тактика сработала: он набрал максимальные пять баллов и вдобавок поднялся на подиум. Благодаря этому результату Ожье сохранил лидерство в чемпионате, оставшись в двух очках впереди Тянака и в десяти – от Нёвиля.

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Напарник Ожье по команда Эсапекка Лаппи сошел из-за поломки подвески на СУ17. В результате на четвертое и пятое место поднялись гонщики M-Sport Теему Сунинен и Элфин Эванс. А шестое место занял победитель класса WRC2 Калле Рованпера.

Следующий этап WRC пройдет с 13 по 16 июня на Сардинии.

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Автоспорт, Ралли, Новости автоспорта, Отт Тянак, Ралли WRC.
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