Гран-при Канады-2019: Леклер выиграл вторую тренировку

Новости спорта: Гонщик Ferrari Шарль Леклер завершил пятничные свободные заезды в Монреале с лучшим временем дня, тогда как лидер утренней сессии Льюис Хэмилтон повредил машину и пропустил большую часть тренировки.

На серии быстрых кругов на мягких шинах Леклер показал результат 1.12,177 и в итоге опередил на 0,074 секунды своего партнера по команде Себастьяна Феттеля. Третьим с отставанием 0,134 секунды стал гонщик Mercedes Валттери Боттас.

Четвертое время неожиданно показал пилот McLaren Карлос Сайнс, причем испанец уступил всего три десятые секунды Леклеру. Ещё одним сюрпризом стал пятый результат гонщика Haas Кевина Магнуссена.

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон до контакта со стеной в девятом повороте проехал всего восемь кругов на шинах средней жесткости. Британец добрался до боксов с поврежденной правой задней подвеской, но на трассу больше не выехал. В итоговой классификации британец оказался шестым.

Дополнили топ-10 Серхио Перес, Даниэль Риккардо, Нико Хюлькенберг и Лэнс Стролл.

FP2 CLASSIFICATION The Ferrari duo finish at the top, with Bottas just behind #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/d5XvOe0UoS — Formula 1 (@F1) 7 июня 2019 г.

В первую десятку, на удивление, не попали гонщики Red Bull Racing – Пьер Гасли стал 12-м, а Макс Ферстаппен показал 13-е время.