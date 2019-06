Гран-при Канады-2019: Леклер выиграл вторую тренировку

На серии быстрых кругов на мягких шинах Леклер показал результат 1.12,177 и в итоге опередил на 0,074 секунды своего партнера по команде Себастьяна Феттеля. Третьим с отставанием 0,134 секунды стал гонщик Mercedes Валттери Боттас.

Четвертое время неожиданно показал пилот McLaren Карлос Сайнс, причем испанец уступил всего три десятые секунды Леклеру. Ещё одним сюрпризом стал пятый результат гонщика Haas Кевина Магнуссена.

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон до контакта со стеной в девятом повороте проехал всего восемь кругов на шинах средней жесткости. Британец добрался до боксов с поврежденной правой задней подвеской, но на трассу больше не выехал. В итоговой классификации британец оказался шестым.

Дополнили топ-10 Серхио Перес, Даниэль Риккардо, Нико Хюлькенберг и Лэнс Стролл.

FP2 CLASSIFICATION

The Ferrari duo finish at the top, with Bottas just behind #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/d5XvOe0UoS

— Formula 1 (@F1) 7 июня 2019 г.