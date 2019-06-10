"Позор": Феттель - о скандале на Гран-при Канады

Новости спорта: Себастьян высказался о скандальном эпизоде в гонке.

Немецкий автогонщик итальянской Феррари Себастьян Феттель рассказал, что думает о своем наказании на Гран-при Канады, из-за которого он не смог выиграть турнир.

Напомним, что Себастьян финишировал первым, но штраф в 5 секунд отбросил его на второе место. Феттель был не согласен со штрафном и сразу после финиша отправился к судьям.

"Сейчас мы говорим не о титуле, мы заслужили выиграть. Это была хорошая гонка, болельщики были за меня на протяжении всего заезда. Не знаю, что еще тут сказать. Это не делает Формулу-1 популярной. Люди желают, чтобы мы соревновались и это были именно гонки. Позор, когда принимаются подобные решения.

Я получал удовольствия гонкой. Мне кажется, мы показали прекрасное шоу и Хэмилтон показал уважение. Людям не надо его освистывать. Он не желал быть в опасной ситуации и люди не его должны освистывать, а того, кто принимает подобные решения о наказаниях", - цитирует немца ВВС.