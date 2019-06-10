"Сделал бы так же, как Феттель": Хэмилтон - о скандале на Гран-при Канады

Новости спорта: Льюис Хэмилтон прокомментировал ситуацию, связанную с наказанием Феттеля на Гран-при Канады.

Британский пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон прокомментировал ситуацию, связанную с наказанием Феттеля на Гран-при Канады, из-за которого его соперник не победил в гонке, несмотря на то, что пришел первым. Об этом сообщает AutoSport.

"Я видел повтор случившегося и, без сомнения, мы могли столкнуться. Могу сказать, что если бы я шел первым и совершил бы подобную ошибку, то сделал бы то же самое. Такое происходит очень быстро, и ты просто стремишься защитить свою позицию.

Я так же бы выдавил соперника. Точка зрения пилота отличается от того, что видят зрители, и защита своей позиции - это естественно. Никто не будет смещаться в сторону, чтобы пропустить своего соперника и потерять позицию.

Он заблокировал меня, но, к сожалению, сошел с трассы, и в этом случае правила говорят, что нужно штрафовать. Предположим, этого правила не было бы. Тогда я мог бы продолжить движение, и мы столкнулись бы. В любом случае, все было бы плохо", – заявил Хэмилтон.

Отметим, что Хэмилтон в очередной раз стал победителем Гран-при, продолжив доминирование Мерседесе в Формуле-1.