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Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом
Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандалом

"Сделал бы так же, как Феттель": Хэмилтон - о скандале на Гран-при Канады

"Сделал бы так же, как Феттель": Хэмилтон - о скандале на Гран-при Канады
11:52 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Льюис Хэмилтон прокомментировал ситуацию, связанную с наказанием Феттеля на Гран-при Канады.

Британский пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон прокомментировал ситуацию, связанную с наказанием Феттеля на Гран-при Канады, из-за которого его соперник не победил в гонке, несмотря на то, что пришел первым. Об этом сообщает AutoSport.

"Я видел повтор случившегося и, без сомнения, мы могли столкнуться. Могу сказать, что если бы я шел первым и совершил бы подобную ошибку, то сделал бы то же самое. Такое происходит очень быстро, и ты просто стремишься защитить свою позицию.

Я так же бы выдавил соперника. Точка зрения пилота отличается от того, что видят зрители, и защита своей позиции - это естественно. Никто не будет смещаться в сторону, чтобы пропустить своего соперника и потерять позицию.

Формула-1: Гран-при Канады завершилось скандаломи

Он заблокировал меня, но, к сожалению, сошел с трассы, и в этом случае правила говорят, что нужно штрафовать. Предположим, этого правила не было бы. Тогда я мог бы продолжить движение, и мы столкнулись бы. В любом случае, все было бы плохо", – заявил Хэмилтон.

Отметим, что Хэмилтон в очередной раз стал победителем Гран-при, продолжив доминирование Мерседесе в Формуле-1.

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Новости автоспорта.
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