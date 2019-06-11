Ферстаппен может покинуть Ред Булл

Новости спорта: Отец пилота поделился такой записью в твиттере.

Йос Ферстаппен, отец пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена, ретвитнул статью, в которой сообщается о возможном уходе голландского гонщика из команды.

Сам Макс Ферстаппен прокомментировал действия отца. Когда Макса спросили, что он об этом думает, гонщик ответил: "В этой статье было много разной информации. Но, в конце концов, ведь я сажусь за руль болида, а не мой отец.

Я удовлетворён там, где нахожусь. Но мы можем быть лучше. Я верю в наш проект с компанией "Хонда". Все упорно работают, чтобы сделать машину быстрее.

Посмотрим, что изменится в следующих гонках. Если мы сможем получить больше мощности, а машина станет более сбалансированной, ситуация изменится", — цитирует Макса Ферстаппена GrandPX.News.