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Феррари не будет подавать апелляцию на штраф Феттеля

Феррари не будет подавать апелляцию на штраф Феттеля
09:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Руководство "Феррари" не станет подавать апелляцию на пятисекундный штраф Себастьяна Феттеля.

Руководство "Феррари" не станет подавать апелляцию на пятисекундный штраф Себастьяна Феттеля, который стоил ему победы на Гран-при Канады, сообщает Daily Mail.

По данным источника, руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто проинформировал ФИА о том, что "Скудерия" не станет оспаривать принятое решение. Апелляцию было необходимо подать до 13 июня.

Напомним, Феттель в результате ошибки выехал за пределы трассы. Возвращаясь назад, он заблокировал гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона, сохранив за собой лидерство. После этого стюарды за блокировку оштрафовали Себастьяна на пять секунд.

"Сделал бы так же, как Феттель": Хэмилтон - о скандале на Гран-при Канады

После окончания гонки Феттель был взбешён решением стюардов. Он заявил, что у него украли победу. Также Феттель признался, что вышел на церемонию награждения лишь из-за уважения к Хэмилтону и гонщику "Феррари" Шарлю Леклеру, финишировавшему третьим.

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Формула-1, Ferrari, Автоспорт, Себастьян Феттель, Новости автоспорта.
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