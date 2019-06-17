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Организаторы Гран-при Нидерландов попросили перенести дату этапа в 2020 году

Организаторы Гран-при Нидерландов попросили перенести дату этапа в 2020 году
19:37 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Ранее предполагалось, что первый Гран-при Нидерландов пройдет 5 мая 2020 года,

Организаторы Гран-при Нидерландов попросили перенести дату возвращения этапа с начала мая 2020 года в связи с тем, что в эти дни в стране проходят мероприятия памяти погибших во Второй мировой войне.

«У нас будут тяжёлые дни, в которые мы бы хотели остаться в стороне. Мы просто консультанты в этом вопросе, потому что окончательное решение за FOM. Но думаю, что они достаточно чувствительны к такого рода аргументам», — приводит слова главы округа Зандворт Роберта ван Овердейка GPFans.

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Ранее предполагалось, что первый Гран-при Нидерландов пройдёт 5 мая 2020 года, заменив тем самым в календаре Гран-при Испании в Барселоне. Пока неизвестно, как на это заявление отреагировало руководство Формулы-1.

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Формула-1, Автоспорт, Ф1, Новости автоспорт, Гран-при Нидерландов.
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