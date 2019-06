Фернандо Алонсо выиграл заезд в Ле-Мане и стал чемпионом мира

На автодроме «Сарта» завершилась знаменитая гонка «24 часа Ле-Мана». Её победителем стала «Тойота», пилотируемая Фернандо Алонсо, Казуки Накадзимой и Себастьеном Буэми. Большую часть гонки машина шла позади другого экипажа «Тойоты». Но за час до финиша Майк Конвей проколол колесо и упустил лидерство. Третье место досталось экипажу SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алёшина и Стоффеля Вандорна.

Экипаж G-Drive Racing в составе Романа Русинова, Жан-Эрика Верня и Йоба Эйтерта финишировал на 11-м месте в генеральной классификации и на шестом — в LMP2.

#8 @Toyota_Hybrid TS050 wins the 24 Hours of Le Mans for the second time this Super season!

Well done to @alo_oficial, @kazuki_info and @Sebastien_buemi!#WEC #SuperFinale #LeMans24 pic.twitter.com/fEgnzaxiRc

