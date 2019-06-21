Хэмилтон стал лучшим в первой тренировке Гран-при Франции

Лучшее время в ходе сессии удалось показать пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. Второй результат у его напарника по команде Валттери Боттаса. Тройку лучших замкнул гонщик «Феррари» Шарль Леклер.
Пилот «Хааса» Ромен Грожан вторую часть тренировки пропустил из-за проблем с охладительной системой — на болиде француза возникла утечка. В итоге Грожан остался на последней строчке протокола.
Формула-1. Гран-при Франции. Первая свободная практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.32,738
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,069
3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,373
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,880
5. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,052
6. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,353
7. Ландо Норрис («Макларен») — +1,523
8. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,523
9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,802
10. Александер Албон («Торо Россо») — +2,066
11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,071
12. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,072
13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,325
14. Даниил Квят («Торо Россо») — +2,588
15. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,672
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,784
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +3,364
18. Николас Латифи («Уильямс») — +4,409
19. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,434
20. Ромен Грожан («Хаас») — +4,882.