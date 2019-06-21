Скачать
Пятница, 21.06.2019
Сегодня стартуют Европейские игры-2019 в Минске
Сегодня стартуют Европейские игры-2019 в Минске
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Кто понесет флаг Украины на церемонии открытия II Европейских игр
Кто понесет флаг Украины на церемонии открытия II Европейских игр
Кубок Африки 2019: расписание всех матчей
Кубок Африки 2019: расписание всех матчей

Хэмилтон стал лучшим в первой тренировке Гран-при Франции

Хэмилтон стал лучшим в первой тренировке Гран-при Франции
16:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В Ле-Кастелле завершилась первая свободная практика Гран-при Франции Формулы-1.

Лучшее время в ходе сессии удалось показать пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. Второй результат у его напарника по команде Валттери Боттаса. Тройку лучших замкнул гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Пилот «Хааса» Ромен Грожан вторую часть тренировки пропустил из-за проблем с охладительной системой — на болиде француза возникла утечка. В итоге Грожан остался на последней строчке протокола.

Формула-1. Гран-при Франции. Первая свободная практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.32,738

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,069

3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,373

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,880

5. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,052

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,353

7. Ландо Норрис («Макларен») — +1,523

8. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,523

9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,802

10. Александер Албон («Торо Россо») — +2,066

11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,071

12. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,072

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,325

14. Даниил Квят («Торо Россо») — +2,588

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,672

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,784

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +3,364

18. Николас Латифи («Уильямс») — +4,409

19. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,434

20. Ромен Грожан («Хаас») — +4,882.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Новости спорта, Ф1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фото Месси в концовке матча с Парагваем стало вирусным в Сети
02 43 года назад Паненка забил свой знаменитый пенальти (Видео)
03 Реал принял решение по Мбаппе
04 Уругвай не смог обыграть Японию на Кубке Америки
05 Цыганков - самый дорогой футболист УПЛ по версии Transfermarkt
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь