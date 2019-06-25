Феттель раскритиковал Феррари после Гран-при Франции

Новости спорта: Немец занял лишь пятое место на минувшей гонке.

Немецкий автогонщик Феррари Себастьян Феттель прокомментировал результаты Гран-при Франции, по итогом которого пилоты из Мерседес в очередной раз обошли представителей итальянской команды.

"Мы работали над обновлением болида и надеялись, что изменения помогут нам сокращать отставание. К сожалению, они не сработали, поэтому мы свою задачу провалили. То, что Шарль Леклер финишировал на подиуме, это неплохо, но мы ожидали получить больший результат.

К огромному сожалению, наши нововведения не сработали. У Феррари еще очень много работы, начиная с квалификационного темпа. У Мерседеса большой запас", - приводит слова Феттеля Motorsport.

Напомним, ранее Феттель прокомментировал решение ФИА оставить в силе штраф, который лишил его победы на Гран-при Канады.