Мик Шумахер готов провести еще один сезон в Формуле-2

Новости спорта: Мик Шумахер, пилот гоночной академии "Феррари" и сын легендарного Михаэля Шумахера, не исключает, что в следующем сезоне продолжит выступление в Формуле-2.

Мик Шумахер, пилот гоночной академии «Феррари» и сын легендарного Михаэля Шумахера, не исключает, что в следующем сезоне продолжит выступление в Формуле-2. В нынешнем сезоне он дебютировал в Формуле-2. В настоящее время он занимает в зачёте пилотов лишь 15-е место.

«Всегда будут какие-то неудачи, но я всё так же сосредоточен своих результатах. Стараюсь откидывать в сторону негативные эмоции и пытаюсь извлечь позитив из ситуации. Конечно, это не так просто, но я учусь этому. Как правило, я не допускаю одних и тех же ошибок дважды.

Безусловно, моей целью является выступление в Формуле-1. Но я не ставлю какие-то конкретные сроки. Важно идти шаг за шагом, переходить в Формулу-1 нужно только тогда, когда я буду полностью готов. Поэтому, если мне нужно будет провести второй сезон в Формуле-2, я это сделаю.

Я даже не думаю о неудачах. Если шанс предоставится, то он будет. Или его не будет. Но даже в этом случае я не буду думать, что произошла катастрофа», — приводит слова Шумахера GrandPX.News со ссылкой на немецкий журнал Socrates.