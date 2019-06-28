Формула-1. Результаты второй практики Гран-при Австрии-2019

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Пятница, 28.06.2019
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18:46 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: Гонщик Ferrari Шарль Леклер возглавил вторую часть свободных заездов Гран При Австрии, опередив на 0,331 секунды Валттери Боттаса.

Сессия изобиловала желтыми флагами из-за частых вылетов, а также аварий Макса Ферстаппена и Валттери Боттаса, после которых появились даже красные флаги. Поэтому результаты оказались не слишком показательными.

Свой лучший круг 1.05,086 Шарль Леклер проехал на две десятых секунды медленнее, чем лидер утренней сессии Льюис Хэмилтон. Боттас до своей аварии успел показать второе время, а третью строчку занял гонщик Red Bull Racing Пьер Гасли.

Формула-1. Результаты первой практики Гран-при Австрии-2019

Хэмилтон стал только четвертым и уступил 0,443 секунды времени Леклера. Причём действующий чемпион мира проехал всего на 0,016 секунды быстрее Карлос Сайнса, замкнувшего первую пятерку.

Шестое время показал гонщик Haas Ромен Грожан, следом за которым расположились Кими Райкконен, Себастьян Феттель, Макс Ферстаппен и Ландо Норрис.

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Шарль Леклер.
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