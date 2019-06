Формула-1. Результаты первой практики Гран-при Австрии-2019

За 20 минут до конца полуторачасовой сессии гонщик Mercedes показал быстрейшее время 1.04,838, что всего на 0,001 секунды лучшего прошлогоднего ориентира первой тренировки в Шпильберге. Вторым стал Себастьян Феттель, который также установил свой лучший результат в заключительной части сессии. Немец из Ferrari на 0,017 секунды опередил напарника Хэмилтона по команде Валттери Боттаса.

Четвертую строчку занял второй гонщик Ferrari Шарль Леклер, следом за которым расположились пилоты Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Пьер Гасли.

CLASSIFICATION - FP1

It's @LewisHamilton at the top in a rapidly-roasting Spielberg #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/8b1iebLEkq

— Formula 1 (@F1) 28 июня 2019 г.