Формула-1. Результаты первой практики Гран-при Австрии-2019

Новости спорта: Действующий и пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон возглавил первую часть свободных заездов Гран При Австрии, опередив на 0,144 секунды ближайшего преследователя.

За 20 минут до конца полуторачасовой сессии гонщик Mercedes показал быстрейшее время 1.04,838, что всего на 0,001 секунды лучшего прошлогоднего ориентира первой тренировки в Шпильберге. Вторым стал Себастьян Феттель, который также установил свой лучший результат в заключительной части сессии. Немец из Ferrari на 0,017 секунды опередил напарника Хэмилтона по команде Валттери Боттаса.

Четвертую строчку занял второй гонщик Ferrari Шарль Леклер, следом за которым расположились пилоты Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Пьер Гасли.

Лучшим из остальных, как и на финише в Ле-Кастелле в прошлое воскресенье, стал гонщик McLaren Карлос Сайнс. Причём лидеру испанец уступил всего 0,664 секунды

Замкнули первую десятку Даниэль Риккардо, Кевин Магнуссен и Ландо Норрис.