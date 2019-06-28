Чемпион мира Комми дал прогноз на предстоящий бой Ломаченко

Новости спорта: Ричард Комми высказался касательно боя Ломаченко - Кэмпбелл.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Ричард Комми (28-2, 25 КО) прокомментировал предстоящий поединок между Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО) за все другие пояса в его дивизионе, сообщает УНН со ссылкой на Youtube-канал "Fighter iQ".

"Это будет хорошее тактическое противостояние. Они оба имеют за спиной хорошую любительскую карьеру, они оба левши. Это будет интересный бой и, думаю, лучший победит", - так Комми охарактеризовал поединок Ломаченко и Кэмпбелла.

Заметим, что Комми в своем послужном списке имеет 28 побед при 25 КО и 2-х поражениях.

Напомним, представители украинского боксера Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла достигли соглашения о проведении боя за вакантный титул чемпиона мира по боксу 31 августа.