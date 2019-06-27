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Лопес: Я не уважаю Ломаченко

Лопес: Я не уважаю Ломаченко
13:47 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта: Теофимо Лопес заявил, что стремится уязвить украинца Василия Ломаченко

Американский боксёр Теофимо Лопес заявил, что стремится уязвить украинца Василия Ломаченко. По словам Лопеса, ему уже удалось вывести Ломаченко из себя.

«Я точно побываю на бое Комми – Бельтран. Надеюсь, мне разрешат выйти на ринг, чтобы провести дуэль взглядов с победителем.

Конечно, я буду присутствовать на бое Ломаченко — Кэмпбелл. Знаю, что Ломаченко взбешён. Злость мешает раскрыться бойцу полноценно.

Теофимо Лопес: Я буду на поединке Ломаченко - Кэмпбелл

Но я не уважаю его, все остальные уважают, а я — нет. Я не боюсь Ломаченко, хоть все и говорят, что он лучший.

Я верю, что мы с ним встретимся на ринге. И я уже вывел его из себя, первый раунд остался за мной. Уверен, что смогу победить его», — сказал американский боксёр в интервью журналистке Хелен Йи.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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