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Теофимо Лопес: Я буду на поединке Ломаченко - Кэмпбелл

Теофимо Лопес: Я буду на поединке Ломаченко - Кэмпбелл
14:12 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Американец подтвердил, что не уважает украинца.

Американский проспект Теофимо Лопес в очередной раз резко высказался о чемпионе мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василии Ломаченко. Молодой боксер выразил неуважение украинцу, а также сообщил, что будет присутствовать на боях Комми - Бельтран и Ломаченко - Кэмпбелл.

"Я буду присутствовать на поединке Комми – Бельтран. Надеюсь, что после окончания боя, мне разрешат выйти на ринг и провести битву взглядов со своим будущим соперником. Также я буду на поединке Ломаченко – Кэмпбелл. Лома взбешен. Когда ты зол на что-то, то склонен к ошибкам.

Уважаю ли я его? Конечно нет. Все остальные уважают, а я – нет. Вообще его не боюсь. Каждый, кто выходил с ним на ринг, говорили, что он лучший. Они утверждали это еще до боя. Верю, что наш бой произойдет и знаю, что мы уже вывели его из себя. Я уже сломал его психологически, поэтому первый раунд за мной", – приводит слова Лопеса Helen Yee Sports.

Ломаченко - Кэмпбелл: названы дата и место боя

Напомним, ранее Лопес поделился прогнозами на бой Ломаченко - Кэмпбелл, который состоится 31 августа в Лондоне.

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