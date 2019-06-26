Ломаченко - Кэмпбелл: названы дата и место боя

Новости спорта: Поединок пройдет 31 августа, в Лондоне.

Представители чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко официально договорились с командой британца Люка Кэмпбелла о проведении боя за вакантный пояс WBC. Информацию подтвердил президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман.

По информации Boxing Scene, бой Ломаченко - Кэмпбелл официально состоится 31 августа, в Лондоне (Великобритания). Президент WBC сообщил, что стороны договорились еще во вторник, 25 июня.

Также стало известно, что в андеркарте этого поединка пройдет еще один титульный бой, в котором встретятся чемпион мира WBC в наилегчайшем весе Чарли Эдвардс и официальный претендент Хулио Сезар Мартинес.

Напомним, ранее WBC отсрочил торги по бою Ломаченко - Кэмпбелл.