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Сиренко – Бахтов: видео боя

Сиренко – Бахтов: видео боя
17:03 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Непобедимый украинский супертяж нокаутировал россиянина и одержал 12-ю победу подряд.

В Претории украинский супертяжеловес Владислав Сиренко, чемпион WBF International и German International, провел поединок против россиянина Дениса Бахтова. Украинец доминировал на протяжении всего боя и в седьмом раунде после очередной серии ударов, пропущенных Бахтовым, рефери в ринге остановил бой.

Таким образом, Сиренко добыл 12 победу в 12 поединках на профиринге.

Видео боя Владислав Сиренко – Денис Бахтов

Как Белодед победила россиянку в финале Европейских игр (Видео)

Таким образом, Сиренко добыл двенадцатую победу в двенадцати матчах на профиринге. В апреле украинец брутально нокаутировал Леандро Даниэля Робутти в бою за пояс интерконтинентального чемпиона Германии.

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Бокс, Нокаут, Нокдаун, Бокс новости, Владислав Сиренко, Нвоости бокса.
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