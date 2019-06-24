Сиренко – Бахтов: видео боя

Новости спорта: Непобедимый украинский супертяж нокаутировал россиянина и одержал 12-ю победу подряд.

В Претории украинский супертяжеловес Владислав Сиренко, чемпион WBF International и German International, провел поединок против россиянина Дениса Бахтова. Украинец доминировал на протяжении всего боя и в седьмом раунде после очередной серии ударов, пропущенных Бахтовым, рефери в ринге остановил бой.

Таким образом, Сиренко добыл 12 победу в 12 поединках на профиринге.

Видео боя Владислав Сиренко – Денис Бахтов

Таким образом, Сиренко добыл двенадцатую победу в двенадцати матчах на профиринге. В апреле украинец брутально нокаутировал Леандро Даниэля Робутти в бою за пояс интерконтинентального чемпиона Германии.