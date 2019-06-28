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Ферстаппен и Боттас разбили машины во второй тренировке Гран-при Австрии-2019

Ферстаппен и Боттас разбили машины во второй тренировке Гран-при Австрии-2019
20:12 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: Во второй части свободных заездов Гран При Австрии с разницей в десять минут два гонщика топ-команд попали в аварию.

На 35-й минуте после начала сессии в последнем повороте вылетел Макс Ферстаппен. Машину голландца развернуло, удар о барьер пришёлся на заднюю часть, поэтому не исключено, что потребуется замена двигателя и коробки передач. Сессия была остановлена красными флагами.

А через несколько минут после возобновления сессия уже в шестом повороте вылетел Валттери Боттас, серьёзно разбивший переднюю часть своей машины Mercedes. На трассе вновь появились красные флаги.

Формула-1. Результаты второй практики Гран-при Австрии-2019

Гонщик Ferrari Себастьян Феттель за полчаса до конца сессии также вылетел с трассы, но остановился в метре от отбойника.

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Автоспорт, Новости автоспорта, Гран-при Австрии-2019.
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