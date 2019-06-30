Гран-при Австрии-2019: результаты квалификации

Новости спорта: Гонщик Ferrari Шарль Леклер завоевал второй поул в карьере после Бахрейна, в доминирующем стиле выиграв квалификацию Гран-при Австрии-2019.

Монегаск был четвертым в первом сегменте, первым во втором и в финале сходу показал лучшее время уик-энда 1.03,208. Во второй попытке Шарль снял две десятые секунды со своего времени и с результатом 1.03,003 обеспечил себе победу в квалификации.

Вторым с отставанием 0,259 секунды стал Льюис Хэмилтон.

Третье время несколько неожиданно показал Макс Ферстаппен, учитывая, что на свободных заездах Red Bull Racing находилась в тени Ferrari и Mercedes. Голландец опередил на 0,098 секунды Валттери Боттаса и воспользовался проблемами Себастьяна Феттеля, который из-за поломки машины не выехал из боксов в финальной части квалификации.

Пятым стал Кевин Магнуссен, однако из-за замены коробки передач гонщик Haas потеряет пять позиций на стартовом поле и будет стартовать только десятым. Таким образом, Феттель начнёт гонку девятым.

В борьбе за шестое место Ландо Норрис опередил Кими Райкконена, Антонио Джовинацци и Пьера Гасли. Эти четверых пилотов разделилп всего 0,1 секунды.

В этот раз штрафами отметились сразу шесть гонщиков. Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг получили по пять дополнительных мест за замену коробки передач и элементов силовой установки соответственно, Алекс Албон и Карлос Сайнс были отброшены в конец пелотона по причине использования нового двигателя сверх нормы, а Льюис Хэмилтон и Джордж Рассел "отличились" блокировками соперников в квалификации, получив за это по три позиции на решетке.