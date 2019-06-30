Скачать
Воскресенье, 30.06.2019
Сегодня на Европейских играх-2019 в Минске разыграют 30 комплектов медалей
Сегодня на Европейских играх-2019 в Минске разыграют 30 комплектов медалей
Андраде защитил титул WBO в среднем весе
Андраде защитил титул WBO в среднем весе
Милевский забил первый гол в сезоне
Милевский забил первый гол в сезоне
Нганну нокаутировал Дос Сантоса (Видео)
Нганну нокаутировал Дос Сантоса (Видео)

Гран-при Австрии-2019: результаты квалификации

Гран-при Австрии-2019: результаты квалификации
09:38 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: Гонщик Ferrari Шарль Леклер завоевал второй поул в карьере после Бахрейна, в доминирующем стиле выиграв квалификацию Гран-при Австрии-2019.

Монегаск был четвертым в первом сегменте, первым во втором и в финале сходу показал лучшее время уик-энда 1.03,208. Во второй попытке Шарль снял две десятые секунды со своего времени и с результатом 1.03,003 обеспечил себе победу в квалификации.

Вторым с отставанием 0,259 секунды стал Льюис Хэмилтон. 

Третье время несколько неожиданно показал Макс Ферстаппен, учитывая, что на свободных заездах Red Bull Racing находилась в тени Ferrari и Mercedes. Голландец опередил на 0,098 секунды Валттери Боттаса и воспользовался проблемами Себастьяна Феттеля, который из-за поломки машины не выехал из боксов в финальной части квалификации.

Пятым стал Кевин Магнуссен, однако из-за замены коробки передач гонщик Haas потеряет пять позиций на стартовом поле и будет стартовать только десятым. Таким образом, Феттель начнёт гонку девятым.

Чемпион MotoGP доставлен в больницу после падения в первой тренировке в Ассене

В борьбе за шестое место Ландо Норрис опередил Кими Райкконена, Антонио Джовинацци и Пьера Гасли. Эти четверых пилотов разделилп всего 0,1 секунды.

В этот раз штрафами отметились сразу шесть гонщиков. Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг получили по пять дополнительных мест за замену коробки передач и элементов силовой установки соответственно, Алекс Албон и Карлос Сайнс были отброшены в конец пелотона по причине использования нового двигателя сверх нормы, а Льюис Хэмилтон и Джордж Рассел "отличились" блокировками соперников в квалификации, получив за это по три позиции на решетке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автоспорт, Новости автоспорта, Шарль Леклер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комми хочет провести бой против Теофимо Лопеса
02 ПСЖ назвал условия для перехода Неймара в Барселону
03 Выхрист выиграл золото Европейских игр в боксе
04 Беленюк поборется за золото Европейских игр
05 Уругвай по пенальти проиграл Перу в четвертьфинале Кубка Америки (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь