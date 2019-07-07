Стало известно, когда стартует следующий сезон Формулы-1

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13:30 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: В 2020 году Формула-1 начнется гонкой в Мельбурне.

В 2020-м Гран При Австралии вновь будет этапом открытия сезона Формулы 1, о чём поздним вечером пятницы официально объявил сайт чемпионата. Церемония открытия сезона пройдёт в четверг, 12 марта, а 15 марта состоится старт 58-круговой гонки.

«Мы рады объявить, что следующий сезон Чемпионата мира Формулы 1, как и многие годы перед этим, начнётся в Мельбурне, – цитирует исполнительного директора Ф1 Чейза Кэри официальный сайт чемпионата. – Трасса в Альберт-парке очень популярна не только среди гонщиков, но и всех, кто задействован в организации гонок, и тёплый приём со стороны австралийских болельщиков придаёт этапу особый характер.

Эстебан Окон и Mercedes W08 на фестивале скорости в Гудвуде (Видео)

Нет лучшего места начать сезон, в котором наш спорт отметит свой 70-летний юбилей. Кроме того, мы рады продолжению сотрудничества с Rolex – многолетним титульным спонсором Гран При Австралии».

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта.
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