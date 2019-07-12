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Хэмилтон недоволен, что на один уик-энд припало 3 важных события

Хэмилтон недоволен, что на один уик-энд припало 3 важных события
19:35 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com

Новости спорта: Британский пилот Льюис Хэмилтон возмутился одновременным проведением финала теннисного турнира Уимблдон, Гран-при Великобритании и финалом ЧМ по крикету.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался недоволен тем фактом, что Гран-при Великобритании пройдет в один день с финалом «Уимблдона» среди мужчин и заключительным матчем чемпиона мира по крикету с участие сборной Англии.

«Я не понимаю, почему организаторы ставят гонку в один день с этими большими событиями. Это особенный уик-энд, который требует внимания всей страны, а в итоге люди в воскресенье будут переключать каналы и не знать, что им смотреть. Я и другие британские пилоты приезжаем сюда, чтобы поднять флаг и заставить страну гордиться», – сказал Хэмилтон.

Льюис также отметил, что не волнуется по поводу того, удастся ли ему выйти в единоличные лидеры по числу побед на Гран-при Великобритании – сейчас Хэмилтон делит первую строчку с Джимом Кларком и Аленом Простом:

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«Меня не очень интересуют рекорды. Если это не произойдет сейчас, ничего страшного – я все равно собираюсь приезжать сюда еще и попробовать. Но тот факт, что это может произойти, кажется мне немного нереальным, я хочу выбросить это из головы и сконцентрироваться на работе, потому что уик-энд будет нелегким».

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Формула-1, Уимблдон, Гран При Великобритании, Льюис Хэмилтон, Теннис, Автоспорт, Ф1.
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