Мерседес не без вылетов стал лучшим на 2-й практике Гран-при Британии

Новости спорта: Второй практикой завершился пятничный день на Гран-при Великобритании, который подарил зрителям немало зрелищных аварий и вылетов из Сильверстоуна.

Как и в первой практике Гран-при Великобритании, во второй не обошлось без проблем с вылетами пилотов за пределы трассы.

В том числе ярко по траве проехались Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель. Пилоты жалуются на ветер и грязный трек.

Лучшее время второй сессии показал Валтери Боттас, который лишь немного опередил Льюиса Хэмилтона. Топ-3 замкнул Шарль Леклер, который отстает не так уж сильно.

Отметим, что Пьерр Гасли снова быстрее Макса Ферстаппена.

Напомним, сегодня завершилась первая практика Гран-при Великобритании, где лучшее время показал Пьерр Гасли.