Мерседес не без вылетов стал лучшим на 2-й практике Гран-при Британии

Как и в первой практике Гран-при Великобритании, во второй не обошлось без проблем с вылетами пилотов за пределы трассы.
В том числе ярко по траве проехались Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель. Пилоты жалуются на ветер и грязный трек.
Лучшее время второй сессии показал Валтери Боттас, который лишь немного опередил Льюиса Хэмилтона. Топ-3 замкнул Шарль Леклер, который отстает не так уж сильно.
Отметим, что Пьерр Гасли снова быстрее Макса Ферстаппена.
Напомним, сегодня завершилась первая практика Гран-при Великобритании, где лучшее время показал Пьерр Гасли.