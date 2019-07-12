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Мерседес не без вылетов стал лучшим на 2-й практике Гран-при Британии

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Мерседес не без вылетов стал лучшим на 2-й практике Гран-при Британии
18:12 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Второй практикой завершился пятничный день на Гран-при Великобритании, который подарил зрителям немало зрелищных аварий и вылетов из Сильверстоуна.

Как и в первой практике Гран-при Великобритании, во второй не обошлось без проблем с вылетами пилотов за пределы трассы.

В том числе ярко по траве проехались Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель. Пилоты жалуются на ветер и грязный трек.

Лучшее время второй сессии показал Валтери Боттас, который лишь немного опередил Льюиса Хэмилтона. Топ-3 замкнул Шарль Леклер, который отстает не так уж сильно.

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Гасли показал лучшее время на первой практике Гран-при Великобритании

Отметим, что Пьерр Гасли снова быстрее Макса Ферстаппена.

Напомним, сегодня завершилась первая практика Гран-при Великобритании, где лучшее время показал Пьерр Гасли.

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Формула-1, Гран При Великобритании, Мерседес, Льюис Хэмилтон, Ф1.
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