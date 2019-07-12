Гасли показал лучшее время на первой практике Гран-при Великобритании

Новости спорта: Сегодня состоялась первая практика на Гран-при Великобритании Формулы-1 на легендарной трассе Сильверстоун.

В первой практике Гран-при Великобритании неожиданно лучшее время показал пилот Ред Булла Пьерр Гасли, опередивший Валттери Боттаса на 0,4 секунды.

Правда, француз использовал быстрые шины софт, тогда как Боттас и Льюис Хэмилтон, показавший 4-й результат, ехали на медиуме.

Пилоты Феррари показали только 5-е и 6-е время.

Напомним, вторая практика пройдет сегодня в 15:55 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, в новом сезоне Формула-1 пополнится несколькими новыми автодромами в Голландии и Вьетнаме, однако увеличивать количество этапов представители Ф-1 не собираются.

Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон надеется, что Гран-при Великобритании, который проходит в родной стране британца не будет исключен и останется в календаре Формулы-1.

"Для меня этот этап является очень ценным. Мы не можем потерять Гран-при Великобритании. Если Формула-1 решит исключить эту гонку, мы потеряем очень важную часть нашего вида спорта.