Формула-1 рассмотрит вопрос дозаправки топливом во время гонок

Новости спорта: ФИА хочет хотя бы обсудить этот вопрос.

Глава ФИА Жан Тодт надеется, что к сезону-2021, к которому должны прийти с совершенно новым техническим регламентом, Формула-1 хотя бы рассмотрит вопрос возвращения к дозаправке топливом во время гонок.

Сейчас в Ф-1 на старт гонок болиды выезжают с полным запасом топлива, поэтому машины на первых кругах тяжелые и более медленные, чем могли бы быть.

«Я бы хотел видеть возвращение дозаправок в Ф-1. Но нужно все обсудить и изучить. Тогда на старте гонок болиды будут легче, а сами машины можно будет сделать легче и быстрее», - считает Тодт.

Дозаправки в Ф-1 были отменены с 2010 года по соображениям безопасности и сокращения расходов.