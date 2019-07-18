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Четверг, 18.07.2019
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Дакар-2020: организаторы показали кадры прокладки маршрута (Видео)

Дакар-2020: организаторы показали кадры прокладки маршрута (Видео)
20:05 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта: Организаторы Дакара продемонстрировали видеокадры с прокладки маршрута соревнования 2020 года.

42-е издание главного ралли-рейда планеты пройдет в Саудовской Аравии. Старт будет дан 5 января в Джидде, втором по величине городе страны.

Участников ждут 12 этапов и больше 9000 км дистанции. День отдыха пройдет 11 января в Эр-Рияде. Финиш состоится 17 января в Аль-Киддии.

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 Организаторы обещают самые разнообразные ландшафты – пески, дороги в стиле классического ралли и гористую местность.

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Автоспорт, Новости автоспорта, Ралли Дакар, Дакар-2020.
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