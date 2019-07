Дакар-2020: организаторы показали кадры прокладки маршрута (Видео)

42-е издание главного ралли-рейда планеты пройдет в Саудовской Аравии. Старт будет дан 5 января в Джидде, втором по величине городе страны.

Участников ждут 12 этапов и больше 9000 км дистанции. День отдыха пройдет 11 января в Эр-Рияде. Финиш состоится 17 января в Аль-Киддии.

Recce Dakar 2020 : The first section of the route, in the northern and western parts of the country, has been recce'd! Take a look at what's in store!#Dakar2020 pic.twitter.com/hhjuJ0Fotd

— DAKAR RALLY (@dakar) July 17, 2019