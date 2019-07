Гран-при Германии-2019: результаты первой практики

В Германии проходит очередной этап Формулы-1. В первой практике, который прошла в пятницу, 26 июля, пилоты Феррари оказались сильнее своих соперников.

Немецкий автогонщик итальянской команды Себатьян Феттель удачно стартовал на домашнем для себя Гран-при Германии, показав лучшее время.

Следом за ним финишировал его партнер по Феррари Шарль Леклер, отстав от немца всего на 0,2 секунды.

CLASSIFICATION: END OF FP1

A @ScuderiaFerrari 1-2, with Sebastian Vettel setting the early pace on his home race weekend#F1 #GermanGP pic.twitter.com/eYXxwl7idt

— Formula 1 (@F1) July 26, 2019