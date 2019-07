Леклер стал лучшим во второй практике Гран-при Германии-2019

В Германии проходит очередной этап Формулы-1. Во второй практике, которая прошла в пятницу, 26 июля, пилоты Феррари в очередной раз оказались сильнее своих оппонентов.

Монегасский гонщик Феррари Шарль Леклер в этот раз оказался быстрее всех, тогда как его партнер по команде Себатьян Феттель пришел вторым.

Пятерку лучших замкнули представители Мерседеса Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, а также пилот Ред Булла Макс Ферстаппен.

CLASSIFICATION: END OF FP2

Another one-two for @ScuderiaFerrari - but this time it's @Charles_Leclerc on top

Honorary shout-outs to @RGrosjean and @lance_stroll #F1 #GermanGP pic.twitter.com/63WFA5M4gz

— Formula 1 (@F1) July 26, 2019