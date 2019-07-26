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Леклер стал лучшим во второй практике Гран-при Германии-2019

Леклер стал лучшим во второй практике Гран-при Германии-2019
19:08 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Пилоты Феррари опередили непримиримых соперников из Мерседеса.

В Германии проходит очередной этап Формулы-1. Во второй практике, которая прошла в пятницу, 26 июля, пилоты Феррари в очередной раз оказались сильнее своих оппонентов.

Монегасский гонщик Феррари Шарль Леклер в этот раз оказался быстрее всех, тогда как его партнер по команде Себатьян Феттель пришел вторым.

Пятерку лучших замкнули представители Мерседеса Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, а также пилот Ред Булла Макс Ферстаппен.

Кроме того, не стоит оставлять без внимания аварию Пьера Гасли, который потерял управление болидом на одном из поворотов.

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1, Гран-при Германии-2019.
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