Леклер выиграл 3-ю практику на Гран-при Германии-2019

К счастью для Мерседеса, температура в Германии со вчерашних 37-38 упала более чем на 10 градусов, что перестало перегревать моторы команды, с чем у лидера чемпионата есть серьезные проблемы.

Льюис Хэмилтон не скрывал, что при жаркой температуре шансов на хорошее выступление нет.

В субботу заметно похолодало, однако проблем немецкой команды в третьей практике это не решило. Оба пилота Мерседеса не смогли найти правильные настройки. Хэмилтон долгое время провел в боксах, выехал на трассу и показал 6-й результат с отставанием в 0,5 секунды.

Валттери Боттас показал 4-е время.

At the end of FP3, @Charles_Leclerc tops the times @Max33Verstappen P2, Vettel P3@KevinMagnussen splits the Mercedes in P5!#F1 #GermanGP pic.twitter.com/26yxDnLqHh

— Formula 1 (@F1) July 27, 2019