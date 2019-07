Гран-при Германии-2019: результаты квалификации

Победителем квалификации Гран-при Германии стал британец Льюис Хэмилтон («Мерседес»). Об этом сообщает Укринформ.

В квалификации на знаменитом Хоккенхаймринге не было равных лидеру чемпионата и первому номеру «Мерседеса» - Льюису Хэмилтону. Британец выиграл четвертый поул в этом сезоне.

Второе время показал Макс Ферстаппен («Ред Булл). Третий результат у Валттери Боттаса («Мерседес»). Четвертый - у Пьера Гасли («Ред Булл»).

