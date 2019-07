Во время Гран-при Германии Ред Булл установил новый мировой рекорд по скорости проведения пит-стопа. Механики австрийской команды обслужили болид Макса Ферстаппена за невероятные 1,88 секунды.

Отметим, что предыдущий рекорд также был установлен Ред Буллом. В этом году на Гран-при Великобритании команда обслужила болид Пьера Гасли за 1,91 секунды.

Отметим, что Ферстаппен стал победителем хаотичного Гран-при Германии. На пит-стоп голландец заезжал пять раз.

FASTEST F1 PIT STOP EVER! @redbullracing take the @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop Award in Germany



With a new F1 world record time of 1.88s #F1 #GermanGP pic.twitter.com/XvJBADylUg