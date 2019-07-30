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Ред Булл установил новый мировой рекорд по скорости проведения пит-стопа

Ред Булл установил новый мировой рекорд по скорости проведения пит-стопа
09:28 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: Механики команды улучшили собственное достижение.

Во время Гран-при Германии Ред Булл установил новый мировой рекорд по скорости проведения пит-стопа. Механики австрийской команды обслужили болид Макса Ферстаппена за невероятные 1,88 секунды.

Отметим, что предыдущий рекорд также был установлен Ред Буллом. В этом году на Гран-при Великобритании команда обслужила болид Пьера Гасли за 1,91 секунды.

Отметим, что Ферстаппен стал победителем хаотичного Гран-при Германии. На пит-стоп голландец заезжал пять раз.

Следующим состоится Гран-при Венгрии, который пройдет со 2 по 4 августа.

В общем зачете пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон опережает напарника по команде Валттери Боттаса на 41 очко. На третьем месте идет Ферстаппен, уступая британцу 63 пункта. Гонщик Феррари Себастьян Феттель отстает от Льюиса на 84 очка. В Кубке конструкторов также уверенно лидирует Мерседес, отрыв от Феррари 148 баллов.

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Формула-1, Red Bull, Автоспорт, Новости автоспорта.
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