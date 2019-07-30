Новости спорта: Механики команды улучшили собственное достижение.

Во время Гран-при Германии Ред Булл установил новый мировой рекорд по скорости проведения пит-стопа. Механики австрийской команды обслужили болид Макса Ферстаппена за невероятные 1,88 секунды.

Отметим, что предыдущий рекорд также был установлен Ред Буллом. В этом году на Гран-при Великобритании команда обслужила болид Пьера Гасли за 1,91 секунды.

Отметим, что Ферстаппен стал победителем хаотичного Гран-при Германии. На пит-стоп голландец заезжал пять раз.

FASTEST F1 PIT STOP EVER! @redbullracing take the @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop Award in Germany



With a new F1 world record time of 1.88s #F1 #GermanGP pic.twitter.com/XvJBADylUg — Formula 1 (@F1) 29 июля 2019 г.

Следующим состоится Гран-при Венгрии, который пройдет со 2 по 4 августа.

В общем зачете пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон опережает напарника по команде Валттери Боттаса на 41 очко. На третьем месте идет Ферстаппен, уступая британцу 63 пункта. Гонщик Феррари Себастьян Феттель отстает от Льюиса на 84 очка. В Кубке конструкторов также уверенно лидирует Мерседес, отрыв от Феррари 148 баллов.