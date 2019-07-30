Михаэль Шумахер смотрит Формулу-1

Новости спорта: Жан Тодт уверяет, что состояние здоровья Михаэля Шумахера улучшается.

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал о состоянии семикратного чемпиона мира в классе Формула-1 Михаэля Шумахера.

"Я всегда осторожен в подобных заявлениях, но состояние Шумахера действительно улучшилось. Мы вместе с ним смотрим Формулу-1 в его доме в Швейцарии. Михаэль не сдается, он продолжает бороться. Шумахер в надежных руках, о нем хорошо заботятся.

Очевидно, что наша дружба не может быть такой же, как раньше, потому что сейчас нет того общения. Но Михаэль вместе с семьей продолжает сражаться", — приводит слова Тодта Radio Montecarlo.

Напомним, в 2013 году Шумахер получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах в Мерибеле. С тех пор его видели только родные и близкие, хотя недавно он, якобы, был замечен посторонними.