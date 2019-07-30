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Марченко вышел в 3-й раунд турнира в Сеговии

Марченко вышел в 3-й раунд турнира в Сеговии
18:14 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Марченко выиграл уже второй матч на на теннисном челленджере АТР.

Вторая ракетка Украины Илья Марченко одержал победу во втором раунде турнира ATP Challenger Tour в испанском городе Сеговия.

Марченко в двух сетах обыграл голландца Скотта Грикспора, который был посеян под 12-м номером - 7:6 (7:2), 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа. Украинец записал в свой актив два брейка против одного у Грикспура. На тай-брейке первого сета Марченко оформил три мини-брейка, защитив все розыгрыши на своей подаче.

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Соперником Ильи в третьем круге станет победитель поединка пятого сеяного Никола Куна из Испании и Николаса Барьентоса из Колумбии.

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АТР, Теннис, Илья Марченко, Новости тенниса.
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