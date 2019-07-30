Марченко вышел в 3-й раунд турнира в Сеговии

Новости спорта: Марченко выиграл уже второй матч на на теннисном челленджере АТР.

Вторая ракетка Украины Илья Марченко одержал победу во втором раунде турнира ATP Challenger Tour в испанском городе Сеговия.

Марченко в двух сетах обыграл голландца Скотта Грикспора, который был посеян под 12-м номером - 7:6 (7:2), 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа. Украинец записал в свой актив два брейка против одного у Грикспура. На тай-брейке первого сета Марченко оформил три мини-брейка, защитив все розыгрыши на своей подаче.

Соперником Ильи в третьем круге станет победитель поединка пятого сеяного Никола Куна из Испании и Николаса Барьентоса из Колумбии.