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Террористы сообщили о бомбах в авто Месси и Суареса

Террористы сообщили о бомбах в авто Месси и Суареса
18:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Однако, тревога оказалась ложной.

Телефонные террористы сообщили о взрывных устройствах, заложенных в автомобилях нападающих «Барселоны» Лионеля Месси и Луиса Суареса, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, машины футболистов в настоящий момент находятся на парковке частного терминала аэропорта «Барселона — Эль-Прат», откуда игроки отправились на отдых на Ибицу. Служба безопасности аэропорта отреагировала на сообщение об угрозе взрыва, и сотрудники проверили автомобили Месси и Суареса. По итогам проверки бомбы в машинах не были обнаружены, а угроза была признана ложной.

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Суарес приступит к тренировкам в «Барселоне» завтра, 31 июля. Месси прибудет в расположение каталонской команды не раньше 4 августа.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Ла Лига, Примера, Луис Суарез.
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