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Грожан и Магнуссен рассказали о взаимоотношениях в "Хаас"

Грожан и Магнуссен рассказали о взаимоотношениях в "Хаас"
20:57 Сегодня Телеграф ua.tribuna

Новости спорта: Оба пилота "Хааса" рассказали о распределении сил в команде после столкновения в Великобритании.

Пилот «Хааса» Ромен Грожан уверен, что в «Хаасе» нет разделения на первого и второго пилота, и не видит проблемы в использовании командных приказов при взаимодействии гонщиков на трассе.

«У нас нет первого и второго номера, все зависит от ситуации на трассе. Если один болид значительно быстрее другого, медленному пилоту скажут, что не нужно сдерживать напарника. Мы довольны, пока это делается в интересах команды», – сказал Грожан.

Напарник Грожана Кевин Магнуссен также не переживает по поводу возможного использования командной тактики:

«Мы справимся с приказами команды, если они последуют. Я не беспокоюсь по этому поводу. Команда хочет избежать инцидентов, подобных тому, что случилось в Сильверстоуне. Не вижу тут большой проблемы, нам просто не повезло, что последствия оказались такими значительными».

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Грожан и Магнуссен неоднократно сталкивались на трассе. В частности, на Гран-при Великобритании оба гонщика были вынуждены досрочно закончить гонку из-за инцидента.

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Формула-1, Автоспорт, Хаас, Роман Грожан, Ф1, Кевин Магнуссен.
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