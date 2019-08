Гран-при Венгрии-2019: результаты второй практики

На автодроме Хунгароринг завершилась вторая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучшее время показал пилот Ред Булл Пьер Гасли, второй результат у его напарника Макса Ферстаппена, тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон на Мерседесе

Стоит отметить, что из-за дождя пилоты активно работали на трассе лишь вначале сессии.

CLASSIFICATION: END OF FP2

A Red Bull 1-2, closely followed by Mercedes in a rainy session at the Hungaroring #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/WqNZeyG0GE

— Formula 1 (@F1) 2 августа 2019 г.