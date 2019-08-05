Хэмилтон: Я всю гонку пилотировал на пределе

Новости спорта: Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в Гран-при Венгрии.

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии, но признался, что это далось ему с трудностями.

"Я устал, но это нормально. Я благодарю свою команду за этот день, она продолжала верить в меня и старалась изо всех сил. Мы уже семь лет вместе, но это ощущение во время победы не устаревает, оно всегда как в первый раз, каждая победа - новая для нас, и если бы не команда, которая вернулась на завод, это было бы невозможно. Я всю гонку пилотировал на пределе.

У нас были проблемы с тормозами весь уик-энд, и меня это сильно волновало. Мы кое-что изменили, но это не поменяло ситуацию, поэтому я делал все, что в моих силах. Я не знал, смогу ли отыграть 19 секунд отставания, шины уходили, я продолжал атаковать, фактически, в квалификационном темпе. Думаю, если бы сегодня здесь был Ники Лауда, он снял бы шляпу", - цитирует Хэмилтона BBC.