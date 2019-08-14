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Льюис Хэмилтон представил свою новую именную коллекцию

Льюис Хэмилтон представил свою новую именную коллекцию
08:43 Сегодня Телеграф f1news.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Британский пилот Льюис Хэмилтон даже в отпуске не забывает о делах.

Льюис Хэмилтон почти сразу после своей яркой победы в Гран При Венгрии вместе с братом Николасом улетел отдыхать куда-то на острова Карибского бассейна, где неплохо проводит время, чего и всем желает.

«Шлю всем вам позитивные волны!» – написал гонщик Mercedes в комментариях к одной из своих недавних публикаций в социальных сетях. Но пятикратный чемпион мира вовсе не предаётся праздности, хотя, казалось бы, имеет на это полное право, а продолжает активно и разнообразно тренироваться, поддерживая нужную форму, ведь впереди ещё девять гонок, и они вряд ли будут простыми.

Но, как известно, Льюис живёт не автоспортом единым – его интересы весьма разнообразны, и сегодня он представил свою новую именную коллекцию от Tommy Hilfiger, получившую название Season 3.

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«Мы должны с уверенностью выражать свою индивидуальность, а различия нас всех только объединяют», – так считает Хэмилтон и уже давно демонстрирует это личным примером.

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Новости спорта, Ф1.
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