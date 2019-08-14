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Шарль Леклер: Феррари — мечта, которая стала явью

Шарль Леклер: Феррари — мечта, которая стала явью
17:32 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Шарль Леклер рассказал, что не испытывает давления, выступая за Феррари.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что не испытывает давления, выступая за «Скудерию». В то же время Леклер назвал сложности, с которыми столкнулся в новой команде.

«Давление? Я его не особо чувствую. Конечно, попасть в «Феррари» — мечта, которая стала явью. Но также нужно много работать.

Необходимо работать настолько сильно, насколько возможно. И это относится к переходу в любую топ-команду. В команде много людей, нужно научиться их понимать и работать с ним. Этому необходимо научиться, когда переходишь из небольшой команды. В этом для меня главное испытание», — цитирует Леклера Planet F1.

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Леклер в текущем сезоне занимает пятое место в зачёте пилотов, набрав 132 очка. Он на 24 очка отстаёт от своего напарника Себастьяна Феттеля. Леклер в «Феррари» проводит первый сезон.

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Формула-1, Ferrari, Автоспорт, Новости автоспорта, Шарль Леклер.
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