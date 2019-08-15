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Ферстаппен: Я - идеальный гонщик

Ферстаппен: Я - идеальный гонщик
07:51 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта:Пилот не скупился на комплименты в свой адрес.

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен высоко оценил собственные навыки. Несмотря на юный возраст, голландец считает, что обладает всем необходимым арсеналом высококлассного гонщика.

"Я начинал очень рано, думаю, что это нормально. Большинство пилотов в Формуле-1 начинали в 21-22 года.

Но если посмотреть на всех гонщиков, вряд ли многие из них более состоявшиеся, чем я, даже те, кому уже 29-30 лет.

На чём основаны мои суждения? На скорости, стабильности, работе в команде. Это самые важные вещи", — цитирует Ферстаппена GPFans.

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В текущем сезоне Ферстаппен является единственным, кому удалось прервать гегемонию "Мерседеса". Гонщик "Ред Булл" выиграл две гонки в сезоне. В настоящее время он занимает третье место в зачёте пилотов.

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Макс Ферстаппен.
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